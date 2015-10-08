Мосийчук в тяжелом состоянии, у него внутреннее кровотечение

Об этом сообщила пресс-служба Мосийчука на его странице в Facebook.

«Игорь Владимирович действительно госпитализирован в реанимационное отделение БСМП (больница скорой медицинской помощи - УНИАН), его прежнее состояние тяжелое, есть внутреннее кровотечение. Однако еще сутки он будет находиться под наблюдением врачей и только после проведения всех необходимых анализов и обследований можно будет говорить о точном диагнозе и назначении конкретного лечения», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Спустя некоторое время его задержали в здании ВР.

Согласно информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.