Литва выделяет Красному Кресту 50 тысяч евро для помощи жителям Донбасса
18:40, 08 октября 2015Общество
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Литва выделяет дополнительные 50 тысяч евро для помощи пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.
REUTERS
Литва выделяет Международному комитету Красного Креста 50 тысяч евро для помощи пострадавшим от российской агрессии гражданам Украины из Донбасса.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы в Twitter.
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«Литва выделяет дополнительные 50 тысяч евро Международному комитету Красного Креста для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали от внешней агрессии на востоке Украины», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, с начала российской агрессии Литва активно принимает и оказывает помощь раненым украинским военным.
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