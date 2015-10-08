Литва выделяет Красному Кресту 50 тысяч евро для помощи жителям Донбасса

Литва выделяет Международному комитету Красного Креста 50 тысяч евро для помощи пострадавшим от российской агрессии гражданам Украины из Донбасса.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы в Twitter.

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«Литва выделяет дополнительные 50 тысяч евро Международному комитету Красного Креста для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали от внешней агрессии на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала российской агрессии Литва активно принимает и оказывает помощь раненым украинским военным.