Яценюк просит Раду в четверг принять законы, необходимые для внедрения безвизового режима с ЕС
13:52, 07 октября 2015Общество
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Премьер считает, что парламент проявит мудрость.
/ REUTERS
Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время заседания Кабмина, передает корреспондент УНИАН.
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"Думаю, что парламент проявит мудрость и завтра все законы, которые являются необходимым условием для получения гражданами Украины безвизового режима, будут приняты уважаемой ВРУ", - сказал Яценюк.
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что рассчитывает на безвизовый режим с ЕС в 2016 году.
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