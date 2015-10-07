Виновные в обстрелах Мариуполя, Волновахи, катастрофе МН17 амнистии не подлежат – МИД

Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Виновные в обстрелах Мариуполя, Волновахи, катастрофе МН17 и других преступлениях амнистии не подлежат", - сказал министр.

Добавим, в рамках своего выступления Павел Климкин также подчеркнул, что о финишной прямой" российской агрессии против Украины речь не идет. Кроме этого, Россия полностью ответственна за гуманитарный кризис на Донбассе.