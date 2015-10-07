Виновные в обстрелах Мариуполя, Волновахи, катастрофе МН17 амнистии не подлежат – МИД
11:34, 07 октября 2015Политика
1410
Ранее в АП сообщили, что на переговорах "нормандской четверки" Россия настаивала на амнистии боевиков на Донбассе, но Украина отстояла свои позиции.
Глава МИД Павел Климкин / REUTERS
Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины сказал министр иностранных дел Павел Климкин.
Читайте такжеКлимкин: о "финишной прямой" агрессии России против Украины речь не идет
"Виновные в обстрелах Мариуполя, Волновахи, катастрофе МН17 и других преступлениях амнистии не подлежат", - сказал министр.
Добавим, в рамках своего выступления Павел Климкин также подчеркнул, что о финишной прямой" российской агрессии против Украины речь не идет. Кроме этого, Россия полностью ответственна за гуманитарный кризис на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter