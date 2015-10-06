Суд завтра объявит решение о продлении ареста подозреваемого в убийстве Бузины Медведько
23:20, 06 октября 2015Общество
282
Шевченковский районный суд города Киева огласит решение по рассмотрению ходатайства обвинения о продлении содержания под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько еще на 2 месяца 7 октября в 10.00.
Суд завтра объявит решение о продлении ареста подозреваемого / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил судья Виталий Циктич, объясняя соответствующее решение большим объемом предоставленной для рассмотрения информации.
Читайте такжеРассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста подозреваемого в убийстве Бузины Медведько перенесли
Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле дома, где он жил.
По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян - Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.
Шевченковский райсуд Киева 13 и 14 августа принял решение о продлении ареста Медведько и Полищука еще на два месяца - до 10 октября. Защита обжаловала решение суда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter