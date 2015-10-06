Суд завтра объявит решение о продлении ареста подозреваемого в убийстве Бузины Медведько

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил судья Виталий Циктич, объясняя соответствующее решение большим объемом предоставленной для рассмотрения информации.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян - Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.

Шевченковский райсуд Киева 13 и 14 августа принял решение о продлении ареста Медведько и Полищука еще на два месяца - до 10 октября. Защита обжаловала решение суда.