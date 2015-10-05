Ведущие и журналисты ТСН обратились к влиятельным мировым лидерам

Видеообращения были записаны разными языками. Так, Алла Мазур заговорила на польском, Наталья Мосейчук – русском, Соломия Витвицкая – немецком, а Маричка Падалко – на английском. Кроме ведущих, свои обращения записали журналисты ТСН Андрей Цаплиенко, Александр Моторный и Алексей Бобровников,

Англоязычный тираж книги был специально создан для того, чтобы не только украинцы, но и весь мир узнал о том, что на самом деле происходит в нашей стране. Книги были отправлены семи мировым лидерам, среди которых Президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд, Глава правительства Испании Мариано Рахой, Президент Италии Серджо Матарелла, Президент Польши Анджей Дуда.

Отдельное место в этом списке занимает президент Российской Федерации Владимир Путин, к которому обратилась ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

«Ежедневно корреспонденты ТСН находятся в зоне боевых действий на востоке Украины. Ежедневно они, так же, как и наши защитники, рискуя жизнью и здоровьем, делают все возможное для того, чтобы украинцы узнали правду о событиях, происходящих на фронте. Их рассказы, собранные в книге «Война глазами ТСН», - не художественное произведение, а в первую очередь, наше настоящее. А благодаря англоязычной версии книги – это и возможность рассказать про нашу войну миру. Возможно, благодаря обращению журналистов и ведущих ТСН мы сможем раскрыть глаза на трагедию в Украине самым влиятельным мировым лидерам», - рассказал директор департамента новостей 1+1 Сергей Попов.

Видеоролики будут появляться на сайте ТСН.ua уже c сегодняшнего дня.

Англоязычную версию «Войны глазами ТСН» можно купить по ссылке http://osnovypublishing.com/eng/book/war-journalism-from-the-front-line/

Узнать больше о книге и заказать ее украиноязычную версию можно на сайте http://war.tsn.ua/ , а также в книжных магазинах Украины.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу«1+1», +38 044 490 0101, media@1plus1.tvwww.1plus1.ua