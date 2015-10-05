В Херсоне присягу полицейских курсантов принимала одна из лидеров местного "антимайдана"

Об этом говорится на странице сообщества "Евромайдан" в Facebook.

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На опубликованных фото видно, что экс-организатор херсонского "антимайдана" Пономаренко стоит среди президиума в генеральской форме со множеством орденов.

Отмечается, что А. Понамаренко была однопартийцем и сторонницей четвертого президента Украины Виктора, одним из активных участников и координаторов херсонского "антимайдана".

Как сообщает "Украинская правда", в отделе кадров факультета пояснили, что Пономаренко на торжества пришла по собственной инициативе и в качестве ветерана.

"Ее никто даже не приглашал, она пришла сама", – сказала представитель ВУЗа и добавила, что экс-чиновница пока не занимает никакой должности.

Отметим, что госпожа Пономаренко была заместителем херсонского губернатора с августа 2012 до февраля 2014 года. Была членом Партии регионов. По данным региональных СМИ, в разгар событий на Евромайдане она была организатором и активным участником херсонского "антимайдана", а также организовывала отправку "титушек" в Киев. Участников Евромайдана она называла "нелюдями". Кроме того, Пономаренко требовала от директоров школ перестать отпускать школьников на массовые акции.