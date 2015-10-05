В оккупированной Керчи неизвестные продолжают обливать черной краской портреты Путина (фото)

Также нецензурная надпись в адрес российского президента появилась на заборе возле мусорной площадки в жилом квартале по улице Буденного, передает Крым.Реалии.

По словам местных жителей, работники коммунальных служб не пытались ни отмыть, ни закрасить надпись.

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Как сообщал УНИАН, серия нападений на изображение Путина в этом крымском городе началась в конце августа. Тогда неизвестные оборвали лицо президента РФ, изображенное на плакате билборда на улице Ворошилова.

13 сентября сайт Kerch.FMсообщил об очередном «покушении» на лицо российского президента - билборд с его изображением облили черной краской.