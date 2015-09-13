В оккупированной Керчи снова облили краской билборды с Путиным (фото)
21:20, 13 сентября 2015Общество
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В Керчи в очередной раз обливают краской фотографии Путина.
Фото Путина облили краской / kerch.fm
В оккупированной Россией Керчи билборд с изображением президента РФ Владимира Путина облили черной краской.
Об этом сообщает сайт Керчь.ФМ.
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Таким образом серия нападений на изображение Путина продолжается. Неделю назад, на День города также черной краской был билборд с Путиным. А в конце августа неизвестные оборвали лицо президента РФ, изображенное на плакате билборда на ул. Ворошилова.
Билборд с Путиным, облитый краской / kerch.fm
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