В оккупированной Керчи снова облили краской билборды с Путиным (фото)

В оккупированной Россией Керчи билборд с изображением президента РФ Владимира Путина облили черной краской.

Об этом сообщает сайт Керчь.ФМ.

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Таким образом серия нападений на изображение Путина продолжается. Неделю назад, на День города также черной краской был билборд с Путиным. А в конце августа неизвестные оборвали лицо президента РФ, изображенное на плакате билборда на ул. Ворошилова.