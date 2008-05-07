Украина и Россия намерены составить общий баланс сахара
00:43, 07 мая 2008Общество
782 0
Производства и потребления на 5 лет
Украина и Россия намерены составить общий баланс производства и потребления сахара сроком на пять лет.
Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ, такое предложение было высказано в рамках переговоров между главами Минсельхоза России Алексеем ГОРДЕЕВЫМ и министром аграрной политики Украины Юрием МЕЛЬНИКОМ.
Отмечается, что это будет способствовать обеспечению предсказуемых условий для взаимной торговли и развития сельхозпроизводства России и Украины.
Кроме того, стороны обсудили возможность прогнозирования общего баланса торговли между двумя странами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter