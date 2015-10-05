В Одессе умерла правозащитница, диссидент Анна Михайленко - СМИ

Жертва психиатрических репрессий брежневско-андроповских времен она семь лет провела в психиатрической больнице специального типа, сообщает Радио Свобода.

Во время бывшего президента СССР Михаила Горбачева экс-президент США Рональд Рейган включил ее в число двадцати диссидентов, которые подлежали освобождению.

Об этом в социальной сети Maxpark написал поэт Борис Херсонский. По его словам, в тот месяц, когда Анна находилась в одиннадцатом отделении Одесской психиатрической больницы перед увольнением, к ней приходили сотни писем и открыток со всего мира.

Анна Михайленко написала книгу «Диагноз КГБ – шизофрения».