В Одессе умерла правозащитница, диссидент Анна Михайленко - СМИ
02:25, 05 октября 2015Общество
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В Одессе в возрасте 86 лет скончалась украинская правозащитница, член Украинской Хельсинкской группы Анна Михайленко.
Экс-президент США Рональд Рейган включил ее в число двадцати диссидентов, которые подлежали освобождению / radiosvoboda.org
Жертва психиатрических репрессий брежневско-андроповских времен она семь лет провела в психиатрической больнице специального типа, сообщает Радио Свобода.
Во время бывшего президента СССР Михаила Горбачева экс-президент США Рональд Рейган включил ее в число двадцати диссидентов, которые подлежали освобождению.
Об этом в социальной сети Maxpark написал поэт Борис Херсонский. По его словам, в тот месяц, когда Анна находилась в одиннадцатом отделении Одесской психиатрической больницы перед увольнением, к ней приходили сотни писем и открыток со всего мира.
Анна Михайленко написала книгу «Диагноз КГБ – шизофрения».
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