Нашествие грузовиков на Киев откладывается на 2 недели?

Грузоперевозчики не будут сегодня проводить акцию протеста в центре Киева.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил председатель Всеукраинского независимого профессионального союза работников транспорта Виктор ГЕРБЕДА.

По его словам, сейчас машин, в частности, под Министерством транспорта и связи, уже нет. «Может, там пару машин и осталось, но акции там никакой нет», - сказал он, добавив, что грузовики не поедут, как это планировалось, к зданию Гостаможслужбы.

По его словам, проведены предварительные переговоры с властями. «Валерий ХОРОШКОВСКИЙ (глава Гостаможслужбы) взял тайм-аут на 2 недели, отработает с рабочей группой проблемные вопросы, он готов работать», - сказал В.ГЕРБЕДА. Он также отметил, что машины не планировалось направлять к Кабинету Министров, о чем заявлял председатель регионального совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО. «ЧЕРНЕНКО в данном случае от себя говорил, а есть еще забастовочный комитет», - подчеркнул он.

Как уточнил В.ГЕРБЕДА, переговоры с властью почти завершены, в частности, с места переговоров уже отбыли В.ХОРОШКОВСКИЙ, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, первый заместитель главы КГГА Денис БАСС. Тем не менее, по его словам, остались некоторые вопросы к Минэкономики, также «не совсем» достигнута договоренность с Д.БАССОМ относительно въезда грузовиков в Киев. Что касается Минтранссвязи, то, по словам В.ГЕРБЕДЫ, к нему вопросов нет. «По ВИНСКОМУ проблем нет. Все, что от Минтранса (требовалось) – кое-что уже сделано, что-то (находится) - в стадии отработки», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Киеве в сторону центра столицы двигались колонны грузовиков, водители которых намерены были провести сегодня акцию протеста, в частности, против ограничения въезда грузовиков в город.

Как пояснил председатель регионального совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО, «это акция протеста международных перевозчиков против коррупции в Министерстве транспорта, в Налоговой администрации, Таможенной службе и так далее», поскольку требования, ранее выдвинутые перевозчиками, в частности касающиеся въезда грузовиков в центр столицы, до сих пор не выполнены. По его словам, по проспекту Победы в акции принимало участие около 200 грузовиков, кроме того, порядка 200 фур также стояли на Левом берегу, на Бориспольской трассе.

Справка УНИАН. АсМАП заявляла о намерении провести Всеукраинскую забастовку, если центральные органы власти не выполнят ряд требований перевозчиков. В частности, перевозчики требуют отменить распоряжение КГГА относительно запрета въезда в Киев днем грузового транспорта, делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов и пр.

Напомним, КГГА с 1 мая запретила въезд в Киев грузового транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Однако, в конце апреля мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что решение о запрете въезда грузовиков в Киев перенесено на месяц и будет введено с 1 июня 2008 г.