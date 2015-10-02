На выходных в Украине немного потеплеет

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В сообщении говорится, что в субботу и воскресенье на всей территории страны ожидается малооблачная погода без осадков.

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Температура воздуха на выходных ночью будет +7..+10°С, днем воздух прогреется до +20..+23°С. В частности в западных и центральных областях температура воздуха днем будет от +20 до +22, в северных - от +18 до +20, в южных обсластях в субботу будет от +20 до +23, а в воскресенье - от +22 до +25, в восточных - от +18 до +23.

В Киевена выходных сухо и малооблачно. Ночью в столице будет +7..+9°С, днем – до +22°С.