В штабе Антитеррористического центра рассказали, когда может закончиться АТО на Донбассе

Об этом сообщает штаб Антитеррористического центра при СБУ, передает "112 Украина".

"В соответствии со ст. 18 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" антитеррористическая операция считается завершенной, если террористический акт прекращен и ликвидирована угроза жизни и здоровью заложников и других людей, которые находятся в районе ее проведения (на сегодняшний день – это жители Донецкой и Луганской областей). Решение о завершении АТО принимается руководителем оперативного штаба по управлению этой операцией", - говорится в ответе.

Кроме того, в штабе отметили, что, несмотря на затишье и достигнутые договоренности, АТО на Донбассе не будет переходить в иные стадии.

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"Действующим законодательством не предусмотрено, что АТО имеет разные фазы или стадии в зависимости от смены обстановки на территории ее проведения. Задачи сил АТО определяются соответствующими приказами руководителя Оперативного штаба по управлению антитеррористической операцией на территории Донецкой и Луганской областей и являются информацией с ограниченным доступом (гриф секретности)".

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Захарченко и Плотницкий также подписали соглашение об отводе вооружений.

30 сентября представитель "ДНР" Денис Пушилин заявил, что принятое соглашение об отводе вооружений калибром до 100 мм означает прекращение войны.