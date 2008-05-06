Семенюк отстранила своего зама, ставшего жертвой шантажа

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отстранила от исполнения служебных обязанностей заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО в связи с проведением служебного расследования о превышении им служебных обязанностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее информации, на данный момент Департаментом контрольно-ревизионной работы и экономической разведки совместно с компетентными органами ведется служебное расследование относительно незаконного выпуска номера газеты “Ведомости приватизации” (выпуск от 30 апреля, в котором было объявлено о возобновлении конкурса по Одесскому припортовому заводу - УНИАН).

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, она считает, что «осуществить такие действия Д.ПАРФЕНЕНКО вынудили путем шантажа в связи с тем, что именно он проводил наиболее резонансные приватизационные конкурсы». “Хочу напомнить, что во время первой попытки захвата Фонда в феврале этого года премьер-министр из всех заместителей председателя ФГИУ только ПАРФЕНЕНКО оставила на должности”, – подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

При этом она отметила, что «отстранение Д.ПАРФЕНЕНКО не связано с тем, что он несколько лет возглавлял в ФГИУ приватизационные вопросы, в том числе - приватизацию ОАО “ХК “Лугансктепловоз” и отчуждение имущества ДП “Арсенал”, но именно вследствие этого его могли шантажировать и запугивать».