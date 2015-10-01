В Мариуполе отпраздновали День усыновления

В Городском саду мариупольцы праздновали День усыновления, который традиционно в Украине отмечается 30 сентября, передает 0629.com.ua.

По такому случаю вместе собрались родители-воспитатели, приемные родители, опекуны, попечители вместе со своими детьми.

Особенно заметными на празднике были детские дома семейного типа, которые объединились и создали свои певческие и танцевальные коллективы.

Именно в таких "домах" могут воспитываться взятые из приюта братики и сестрички - семейные группы, что очень важно для самих детей. Главное, чтобы в них было более 5 детей. К слову, в одном из созданных детских домов семейного типа насчитывается до 12 деток.

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Поздравил ребят с праздником городской глава Мариуполя Юрий Хотлубей, который поинтересовался, какие проблемы сегодня возникают у родителей. Жаловаться на материальные трудности матери не стали. Оказалось, что самым наболевшим для них является прохождение медосмотра в поликлинике и просили выделить для них отдельное время.

В этом году усыновили 10 детей. Но, как отмечает начальник отдела по делам детей, в городе развиваются и другие формы. Так, уже есть три детских дома семейного типа, которым город выделил три квартиры площадью 120 кв. м.

Всего в Мариуполе 6 домов семейного типа, где проживают 50 детей. А также есть 20 приемных семей, в которых 55 детей.

"Это очень хороший показатель, так как дети находятся не в интернате или детском доме, а у них есть мама и папа, которые каждое утро обнимут и поцелуют", - отметила Людмила Прунчак и добавила, что в будущем году может быть создано еще несколько таких детских домов. Для них будут выделены и квартиры