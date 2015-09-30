В Верховной Раде откроют детскую комнату

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом председатель ВР Владимир Гройсман заявил, общаясь с журналистами во время ознакомления с изменениями, происходящими в работе Аппарата Верховной Рады.

«Здесь любые посетители Верховной Рады Украины, а также депутаты и работники парламента смогут при необходимости оставить своего ребенка с профессиональным работником со специальным образованием на два часа, чтобы родители имели возможность решить свои вопросы», - сказал он.

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«Такие комнаты работают в Винницком городском совете уже много лет в каждом административном здании, и они пользуются очень серьезным спросом. Здесь будет он-лайн трансляция с видеокамеры, и родители через телефон смогут видеть своего ребенка. В моем понимании нет детей своих и чужих, нет детей депутатских и не депутатских. Сделаем первую комнату. Если увидим потребность, будем делать больше», - добавил спикер.