В Китае распространяется опасная инфекция: заболели уже 4,5 тысячи человек

Число заболевших тяжелой кишечной инфекцией в Китае достигло 4,5 тысяч человек

Это в два раза больше, чем еще сутки назад, передает «Первый канал».

В провинции Аньхой от опасного энтеровируса погибли 22 ребенка. Эпицентром распространения эпидемии остается город Фуян. Здесь объявлена чрезвычайная ситуация, что позволяет властям закрыть его на карантин.

Все больницы сейчас переполнены. Количество больных, в основном дети в возрасте до шести лет, продолжает стремительно расти. Для помощи врачам срочно прибывают специалисты из соседних провинций. Инфекция особенно опасна своими осложнениями, такими как отек легких и паралич.