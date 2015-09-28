Блокада Крыма: "Правый сектор" заблокировал железную дорогу к заводу "Крымский титан" (фото)

Об этом в своем Twitter сообщает пресс-служба движения "Правый сектор".

"НедавновМинистерствеинфраструктурыУкраиныприняли решение разрешитьпоставкигрузовназавод «КрымскийТитан», которыйнаходитсянатерриторииоккупированногоКрыма. ЧтобыВыпонимали, этопроизошло через несколько днейпосле началаоперациипоблокаде. Чтосказать? Всяэтаситуация прекрасноиллюстрируетпринципыимеханизмыработырежима внутреннейоккупации", - говорится в сообщении «Блокада Криму/Правий сектор» на странице в Facebook.

Как уточняет журналист, заместитель главного редактора телеканала АТR Айдер Муждабаев, активисты установили на железнодорожных путях два больших бетонных блока и противотанковый еж.

НОВОСТЬ ДНЯ С БЛОКАДЫ КРЫМАСегодня, в понедельник, 28 сентября, в полдень, в районе села Червоний Чабан Херсонской обл... Posted by Айдер Муждабаев on 28 сентября 2015 г.

О засыпанных путях и прекращении поставок сырья на "Крымский титан" также заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его информации, запасов сырья предприятию хватит на месяц. Официальные комментарии со стороны руководства предприятия отсутствуют.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.