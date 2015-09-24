Красный Крест возобновил работу в Донецке

По сообщению Ашота Астабацяна, пресс-секретаря организации, МККК прошел процедуру аккредитации на неподконтрольных территориях, передает общественная организация "Донбасс SOS".

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Отмечается, что планируется выдавать помощь жителям Петровского, Куйбышевского, Киевского и Кировского района в виде продуктовых наборов и медикаментов.

Помощь могут получить все категории населения, у которых есть на руках акты о разрушении жилища 1-й и 2-й категории. Выдача гуманитарных наборов планируется во второй половине октября - первой половине ноября.