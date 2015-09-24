Украинцы с 21 октября смогут ездить в Чили без виз

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, постановлением Кабинета министров Украины от 16 сентября 2015 года №705 утверждено Соглашение между правительством Украины и правительством Чили об условиях взаимных поездок граждан.

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Положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и Чили, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны максимальным сроком до девяноста (90) дней с даты въезда для граждан Украины и до девяноста (90) дней в течение ста восьмидесяти (180) дней с даты первого въезда для граждан Чили, если целью поездки не является иммиграция, постоянное проживание или осуществление прибыльной деятельности.

Соглашение вступает в силу 21 октября 2015 года.