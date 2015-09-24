Более 50% украинцев хотят вступления Украины в ЕС, за Евразийский союз - всего 17% - опрос

Большинство украинцев (51%) делают выбор в пользу членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты социологического исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова с 22 по 27 июля этого года.

Согласно результатам опроса, интеграцию в Евразийский экономический союз выбирают лишь 17%. В то же время почти треть населения (31%) не может определиться со своими интеграционными приоритетами. Доля сторонников вступления в ЕС преобладает в Западном (82%) и Центральном (52,5%) регионах. На Юге интеграцию в ЕС выбирают 39%, а в ЕврАзЭС – 26%, при этом не определились в этом регионе 35%.

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На Востоке Украины сторонников евразийского вектора 26%, а количество сторонников европейского направления и неопределенных – фактически одинакова (37,5% и 36% соответственно). На освобожденной территории Донецкой и Луганской областей общественное мнение почти равноценно разделилась между теми, кто выбирает ЕС (31,5%), Евразийский экономический союз (34%) и неопределенными (34%).

Всего в ходе исследования опрошено 2011 респондентов из всех регионов Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки 2,3%.