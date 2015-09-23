Госдеп: США глубоко встревожены началом суда над Савченко в России

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер, передает ТАСС.

По его словам, "США глубоко обеспокоены решением Российской Федерации" начать в суде рассмотрение дела украинской военнослужащей Савченко. При этом представитель внешнеполитического ведомства США назвал это дело лишенным оснований. "Мы считаем, что единственным способом обеспечить правосудие" в данном деле является "немедленное снятие обвинений" с Савченко и ее возвращение на родину, сказал Тонер.

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В связи с этим он утверждает, что речь идет "об обязательстве, которое Россия взяла на себя, когда подписала Минские соглашения". Имеется в виду "освобождение всех украинских заложников, которых она удерживает". Помимо Савченко, должны быть отпущены Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые ранее были осуждены в России за якобы террористическую деятельность в аннексированном Крыму, уточнил американский дипломат.

Ранее УНИАН сообщал, что Донецкий городской суд Ростовской области определил даты заседаний по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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В обвинительном заключении в уголовном деле против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пресечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.