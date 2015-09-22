"Все написанное - ложь": Савченко не признала свою вину в российском суде
Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко сегодня в российском суде заявила, что не признает свою вину по сфабрикованному против нее уголовному делу об убийстве и покушении на убийство.
Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов летчицы Николай Полозов.
«Савченко: вину свою не признаю, в обвинительном заключении все написанное - ложь», - написал Полозов.
Перед этим он сообщил, что прокурор в Донецком горсуде Ростовской области «бубнит» обвинительное заключение.
Также адвокат написал, что сестру Надежды Веру Савченко удалили из зала суда в связи с началом судебного следствия. Вера будет выступать свидетелем на процессе.
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Вместе с тем в зал на оглашение обвинительного заключения запустили видеооператоров.
«Хотят картинку с "правильным" текстом показать», - отметил Полозов.
Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкой городской суд Ростовской области начал слушание по сути уголовного дела против Савченко.
На заседание суда не допустили журналистов, но допустили консула Украины и сестру.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.
По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.