Порошенко отметил наградами 92 погибших и 46 раненых на Донбассе военных

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

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"Военнослужащие погибли или получили ранения во время боевых действий с боевиками, в частности в Иловайске, Дебальцево, в районе Артемовска и на Мариупольском направлении в период с августа 2014 года по июль 2015 года", - отмечается в сообщении.