Порошенко отметил наградами 92 погибших и 46 раненых на Донбассе военных
09:45, 23 сентября 2015Общество
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Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных сил: 92 - из них погибли и 46 – были ранены в боях на Донбассе.
Порошенко наградил военных, участвовавших в боях под Иловайском / Фото УНИАН
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
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"Военнослужащие погибли или получили ранения во время боевых действий с боевиками, в частности в Иловайске, Дебальцево, в районе Артемовска и на Мариупольском направлении в период с августа 2014 года по июль 2015 года", - отмечается в сообщении.
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