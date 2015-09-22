В Кременчуге на аэродроме летного колледжа упал вертолет

В учебном заведении УНИАН сообщили, что пилот – инструктор и курсант из Харькова отделались ушибами и несколькими царапинами.

«Вертолет грубо приземлился из-за резкого падения мощности двигателя. Экипаж выполнял учебный полет»,- отмечается в сообщении.

На место происшествия выехала комиссия из Киева.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2010 года под Кременчугом вертолет Кременчугского лётного колледжа АК-1-3 упал в Днепр. Пилот и курсант тогда самостоятельно выбрались из кабины и доплыли до берега. Водолазная служба и водная милиция нашли изувеченный вертолёт в 30 метрах от берега на глубине 3-4 метра.

25 июня 2013 года, при падении вертолета «АК-1-3» пилот и курсант летного колледжа, которые выполняли тренировочный полет, выжили и были госпитализированы.