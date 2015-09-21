В Северодонецке отметили День физкультуры и спорта

В Ледовом Дворце на празднование Дня физкультуры и спорта собралась спортивная элита Северодонецка, передает 06452.com.ua.

Поздравил спортсменов мэр города Валентин Казаков. Он отметил, что в городе созданы условия для бесплатных занятий восемнадцатью видами спорта. Даже в нынешней сложной военно-политической обстановке спортивные школы не перестают работать. Исполком много внимания уделяет развитию спортивной базы. В КДЮСШ №2 отремонтировано отопление, освещена улица Сметанина, чтобы вечером на занятия в секции было ходить безопасно. Ремонтируются спортивные залы. В этом году сделан ремонт теннисных кортов. Предстоят большие работы по восстановлению стадиона «Химик».

Руководитель молодежного отдела исполкома Юрий Кузьменко сказал, что и в наше непростое время городские спортсмены радуют горожан своими достижениями. Хороших результатов добились городские гимнасты, мастера единоборств, регулярно побеждает соперников волейбольная команда «Северодончанка».