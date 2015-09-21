Набор в краматорскую полицию начнется 26 сентября
В Краматорске 26 сентября официально открывается прием анкет в новую патрульную полицию.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области, в 9.00 в помещении Дворца культуры и техники города Краматорска кандидаты смогут заполнить анкеты.
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Требования к кандидатам:
- стремление к качественным изменениям;
- возраст от 21 до 35 лет;
- полное общее среднее или высшее образование;
- наличие водительского удостоверения категории В;
- отсутствие судимости.
Кандидатам предлагают:
- принципиально новую для Украины систему охраны правопорядка;
- профессиональную подготовку по международным стандартам;
- стипендию во время обучения;
- престижную стабильную работу и достойную заработную плату,
- новую униформу и служебный автомобиль;
- перспективу карьерного роста.
Также можно заполнить онлайн-анкету и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.mvs.gov.ua.