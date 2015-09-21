Набор в краматорскую полицию начнется 26 сентября

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области, в 9.00 в помещении Дворца культуры и техники города Краматорска кандидаты смогут заполнить анкеты.

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Требования к кандидатам:

- стремление к качественным изменениям;

- возраст от 21 до 35 лет;

- полное общее среднее или высшее образование;

- наличие водительского удостоверения категории В;

- отсутствие судимости.

Кандидатам предлагают:

- принципиально новую для Украины систему охраны правопорядка;

- профессиональную подготовку по международным стандартам;

- стипендию во время обучения;

- престижную стабильную работу и достойную заработную плату,

- новую униформу и служебный автомобиль;

- перспективу карьерного роста.

Также можно заполнить онлайн-анкету и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.mvs.gov.ua.