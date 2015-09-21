Украина рассчитывает, что НАТО поможет ей восстановить Военно-морские силы

«Мы рассчитываем на то, что НАТО поможет нам в восстановлении Военно-морских сил. Я надеюсь, что окончательное решение по этому поводу будет объявлено в ближайшее время. ВМС Украины были сформированы по другим образцам и стандартам и с учетом несколько других угроз и безопасности ситуации. Кроме того, штаб украинского флота был переведен на новое место, а потому его надо обустроить и создать должным образом. В этом нам помогут», - сказал Божок в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

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Кроме того, по его словам, необходимо также «разработать заново концептуальный доктринальный документ о том, как действовать, и что нам нужно, чтобы обеспечить морскую безопасность». «И это будет сделано, как я рассчитываю, с помощью НАТО», - надеется дипломат.

Также Украина нуждается в береговой охране и материально-технических средствах береговой охраны, новых образцах военно-морской техники. «Я также рассчитываю, что НАТО примет в этом участие. И нам нужны наши украинские «морские котики». Я надеюсь, что наши «морские котики» будут учиться и тренироваться по новой философии», - подчеркнул Божок.

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Отвечая на вопрос, нужна ли Украине подводная лодка, и.о. миссии сказал: «Честно скажу, я думаю, что у нас еще этого не знают. Именно для этого нам нужен доктринальный документ. Мы должны понять, какие у нас угрозы, как с ними бороться и какие средства нам для этого нужны. Это серьезная работа. После того, как это будет сделано, мы поймем, нужна ли нам подводная лодка. Помните эпопею с крейсером «Украина»? Я и до сих пор не понимаю, нужен нам этот крейсер или нет. Может, нам нужны «Мистрали»? Это должны сказать специалисты. В том-то и дело, что прежде чем начать что-то строить, нужно понять, что нам надо».