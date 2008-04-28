Июньские цены на американскую нефть достигли исторического максимума

Нефтяные котировки на азиатских торгах сегодня достигли рекордной отметки в 119,93 долл. за баррель, поскольку забастовка на британском нефтепроводе и вспышка насилия в Нигерии, а также продолжающаяся напряженность между США и Ираном, вызвали опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти на мировой рынок, передает Reuters.

Июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на 0,86 долл. до 119,38 долл. за баррель. На электронных торгах они достигли исторического максимума в 119,93 долл. за баррель.

Июньские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли на 0,97 долл. до 117,31 долл. за баррель.

"Озабоченность из-за поставок нефти вызвала рост котировок. Поставки были прекращены после нападения боевиков в Нигерии и забастовки нефтяников. Забастовка на НПЗ Грейнджмаут в Шотландии вызвало серьезные перебои в поставках с Северного моря", - сказал Дэвид МУР из Commonwealth Bank of Australia.

Нефтепровод Фортис, транспортирующий чуть ли не половину всей британской нефти, а именно 700 тыс. баррелей в сутки, в воскресенье прекратил работу из-за забастовки на близлежащем НПЗ Грейнджмаут в Шотландии, сообщил оператор "трубы" BP. Нефтяники выступили с требованием пересмотра пенсионных соглашений.

Данный НПЗ принадлежит международному химическому концерну Ineos и производит десятую часть всего бензина и дизельного топлива в Британии. Кроме того, он снабжает электроэнергией принадлежащий компании BP завод, перерабатывающий нефть с 70 месторождений в Северном море. Власти успокоили, что в целом страна не будет испытывать проблем с топливом, однако предупредили, что отдельные регионы могут испытать некоторую нехватку горючего.

В Нигерии вооруженные люди застрелили пятерых полицейских и захватили оружие во время налета на полицейский участок в нефтедобывающем регионе. Двумя днями раньше из-за нападений на трубопроводы и забастовок лидеры нефтедобычи в Нигерии Exxon Mobil и Royal Dutch Shell Грузовой корабль США, нанятый американскими вооруженными силами, в пятницу был вынужден обстрелять лодки, которые, как предположили американские военные, принадлежали Ирану. В прошлом году трения между США и Ираном - членом ОПЕК - уже приводили к росту цен на нефть.