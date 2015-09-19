В особняке финансиста "семьи" Януковича Курченко обустроят реабилитационный центр для бойцов АТО

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Минобороны Степан Полторак.

"Минобороны уже выиграло суд, мы забрали эту землю, сейчас продаем имущество. После этого там будет размещен реабилитационный центр - с вертолетной площадкой, баней, которая выходит на водохранилище и так далее", - отметил он.

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По словам главы министра обороны, реабилитационные центры для военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, планируют создавать по всей Украине. По словам Полторака, центры будут полноценными и бесплатными.