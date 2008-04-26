Минтранс: в порту ”Южный” сейчас изымаются и уничтожаются служебные документы

Минтранссвязи считает единственным легитимным руководителем МТП «Южный» Юрия КРУКА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Минтранссвязи.

“Единственным полномочным органом управления Государственным предприятием «Морской торговый порт «Южный» в соответствии с Законом Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и Положением о Министерстве транспорта и связи Украины является Минтранссвязи”, – отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в документе, “трудовой коллектив порта в лице профсоюзного комитета поддерживает назначенного Минтранссвязи в установленном действующим законодательством порядке руководителя предприятия Юрия КРУКА и осуждает рейдерский силовой захват порта”.

Минтранссвязи заверяет, что “не допустит дестабилизации работы государственного предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, несмотря на попытку совершения рейдерского захвата порта в канун праздничных дней”.

“В действиях рейдеров, которые совершили попытку захвата порта, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины”. – отмечает Минтранссвязи и подчеркивает, что уже обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать надлежащую правовую оценку указанным событиям и осуществить необходимые меры по восстановлению надлежащей управляемости порта.

“Позиция Минтранссвязи и руководящих органов государственной власти однозначна: не допустить рейдерского захват и незаконного вмешательства в деятельность стратегического государственного предприятия”, - подчеркивают авторы заявления и отмечают, что ”запугивание, применение физической силы к работникам, разрушение ограждающих сооружений, административных зданий порта и другие противоправные действия вышеупомянутых лиц привели к грубому нарушению общественного порядка и, как следствие, к существенному нарушению работы государственного предприятия в целом”.

По данным Минтранссвязи, указанные лица, которые предъявляли сотрудникам порта якобы постановление Ворошиловского суда г. Донецка об обеспечении иска, грубо выставили начальника порта за пределы предприятия. На данное время незаконно изымаются и уничтожаются служебные документы порта, повреждается государственное имущество. Действия неустановленных лиц имеют признаки рейдерства.

Таким образом, Минтранссвязи считает, что в действиях гражданина Владимира ВАСИЛЬЕВА и лиц, которые осуществляли захват государственного предприятия, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Как сообщал УНИАН, начальник порта Юрий КРУК сообщил журналистам о том, что в пятницу вечером был осуществлен силовой захват порта «Южный» большой группой неизвестных молодых людей, в составе которых был один из бывших руководителей этого порта Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В помещении управления порта участники захвата, в частности активисты пророссийской организации «Единое отечество», во главе с Валерием КАУРОВЫМ выбивали двери, окна и заняли кабинет начальника порта Ю.КРУКА.

Как сообщил Ю.КРУК, ему было предъявлено решение Ворошиловского райсуда города Донецка, согласно которому начальником порта признавался бывший заместитель начальника порта по социальным вопросам В.ВАСИЛЬЕВ, который в сентябре 2007 года руководил портом.