Два человека погибли при столкновении жигулей с микроавтобусом

Вчера вечером вблизи с. Зеленьки Мироновского района Киевской области, на 95 км автодороги Киев - Днепропетровск, водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21011" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes Sprinter".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли, и 3 пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 21 человек погиб и 142 - травмированы.