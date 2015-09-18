Комиссия по Мукачево: События в значительной степени были спровоцированы руководством милиции и СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заключении Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств конфликта в Закарпатской области, которое на заседании парламента озвучил председатель ВСК Николай Паламарчук.

«Есть основания считать, что вооруженный конфликт 11 июля 2015 года в г. Мукачево в значительной степени был спровоцирован действиями руководства УМВДУ и УСБУ в Закарпатской области, поскольку руководители и работники этих органов не только были проинформированы о встрече представителей ДУК ВПР „Правый сектор” с народным депутатом Украины Ланьо М.И. 11 июля 2015 года в г. Мукачево, но и принимали участие в организации этой встречи и ее оперативном сопровождении», - заявил Паламарчук.

В заключении комиссии также сказано, что «по имеющимся у ВСК материалам можно прийти к выводу, что главной причиной вооруженного конфликта, который имел место 11 июля 2015 года в г. Мукачево, стало выяснение отношений между представителями основных политико-бизнесовых группировок Закарпатской области по контролю за контрабандными потоками, которые проходят через государственную границу Украины на территории этой области».

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При этом члены ВСК отмечают, что необходимо установить „политических кураторов” контрабанды в Закарпатской области и дать их деятельности надлежащую правовую оценку (в частности, в рамках расследования уголовных производств, открытых по факту стрельбы 11 июля в Мукачево).

Паламарчук отметил, что на сегодняшний день досудебное расследование событий, которые имели место 11 июля 2015 года в Мукачево, осуществляется в рамках большого количества уголовных производств, что порождает риск неполноты их досудебного расследования, а именно того, что расследование ограничится установлением обстоятельств отдельных эпизодов вооруженного конфликта.

В заключении ВСК отмечается, что «возникла необходимость тщательного выяснения следственным (процессуальным) путем роли в возникновении, развитии и прекращении этого конфликта народных депутатов Украины Виктора Балоги, Михаила Ланьо, Дмитрия Яроша, тогдашних руководителей УМВД в Закарпатской области Сергея Шаранича и УСБУ в Закарпатской области Владимира Гелетея, а также других должностных лиц правоохранительных органов».

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При этом члены ВСК ВР считают, что следует признать неудовлетворительными оперативно-розыскные мероприятия по установлению и доказательству вины организаторов событий 11 июля в Мукачево, а также розыску непосредственных участников конфликта.

«Одной из причин этого может быть личная заинтересованность руководителей УМВД и УСБУ в Закарпатской области, некоторые из которых после событий 11 июля 2015 года в г. Мукачево остаются на своих должностях (в частности, первый заместитель начальника УСБ Украины в Закарпатской области Гелетей В.В. и заместитель начальника УМВД в Закарпатской области Русин В.П.)», - говорится в отчете ВСК.

Кроме того, указывается, что комиссия не установила системного постороннего давления на органы расследования по уголовным процессам указанных событий.

«Вместе с тем, учитывая интересы определенных политико-бизнесовых группировок, которых касается это расследование, в дальнейшем нельзя исключать различного рода воздействия на досудебное следствие», - считают члены ВСК.

Кроме того, члены ВСК считают, что конфликт стал возможным из-за существования в Закарпатской области благоприятных предпосылок для безнаказанной деятельности вооруженных преступных группировок, в том числе с использованием символики патриотических организаций.

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«Деятельность таких группировок не получала должного реагирования со стороны, прежде всего, УМВД и УСБУ в Закарпатской области, каждое из которых по-своему обеспечивало „сосуществование” с такими группировками, в результате чего произошло "сращивание" правоохранительной системы с криминалитетом, что обусловливает необходимость проведения очистки правоохранительных органов Закарпатья», - говорится в отчете.

В ВСК также подчеркнули, что «недопустима ситуация, при которой Гелетей В.В., который длительное время возглавлял УСБУ в Закарпатской области, после указанного вооруженного конфликта в существующей ситуации с контрабандой на Закарпатье продолжает оставаться в должности первого заместителя начальника этого же управления СБУ».

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли трое.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно производство.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.