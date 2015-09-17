В Мариуполе помогут оформить субсидии тем, кому ранее в этом было отказано

В городе начали работать мобильные офисы, где предоставляется помощь в оформлении субсидий горожанам, которым ранее было отказано в ней.

Так, для жителей Жовтневого района такой мобильный офис открыт на базе городского шахматного клуба, пишет 0629.com.ua.

«Людей, которым по каким-либо причинам было отказано в получении субсидий, здесь консультируют представители коммунальных предприятий и службы субсидии. После устранения всех замечаний, ввиду чего людям было отказано в получении субсидии, они смогут повторно оформить заявление на предоставление этой помощи», - заявили в отделе субсидий управления социальной защиты Жовтневой райадминистрации.

Подобный мобильный офис действует и на базе Орджоникидзевской райадминистрации. Как отметили в районном управлении социальной защиты населения, после первых посещений мобильного офиса более половины людей, которым ранее было отказано в субсидии, уже подали заявления на ее получение.

Специалисты отделов субсидий отмечают, что людям назначают конкретный день и час, на встрече они могут задать вопросы, касающиеся оформления субсидии, как представителям коммунальных предприятий, так и социальным работникам.

По мере необходимости организовывают работу выездного мобильного офиса и в Приморском районе.

Как заметили в управлении социальной защиты Приморской райадминистрации, среди тех, кому было отказано в получении субсидий, немало жителей частного сектора. Причина – несоответствие данных в домовой книге и счетах коммунальных предприятий.

А вот в Ильичевском районе пока нет необходимости организации подобного мобильного офиса.

«На сегодняшний день отказано в субсидии лишь 130 жителям района, все они получили уведомления об этом. Но с этими людьми мы продолжаем работать, и в дальнейшем им будет оформлена субсидия», - сказали в управлении соцзащиты Ильичевской райадминистрации.