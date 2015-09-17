"На пути в Киев меня никто не остановит": Кадыров прокомментировал санкции Украины против него

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на закрытый "Инстаграм" Кадырова.

«Конечно, я задаюсь вопросом, как же мне прожить без счетов в украинских банках и постоянных поездок в Украину?!» - написал он.

По его словам, указы «подобны мыльному пузырю, и на самом деле не играют никакой роли».

«Счетов у меня в Киеве нет, а, если захочу приехать, никто и никогда не остановит и не решится спросить, как зовут», - заявил Кадыров.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В указе, среди прочих, фигурирует и Кадыров.