Погода на Пасху

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°, днем 15-20° тепла; на юге Крыма ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

27-28 апреля - в западных и северных областях переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем 28 апреля в северных областях небольшой дождь; на остальной территории облачно с прояснениями, временами дожди, грозы, на юге местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/. Температура ночью 3-8° тепла, на юге до 11° (27 апреля в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°); днем 10-15° тепла, в западных, 27 апреля и в северных областях 14-19°, на Закарпатье до 21° (в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла).

29-30 апреля - небольшие, в восточных областях умеренные дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей до 11°; днем 10-16°, на Закарпатье, а 30 апреля на юге страны 16-22°.

В Киеве в субботу ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.

В Киевской области завтра ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°, днем 15-20° тепла.

27-28 апреля - переменная облачность. 27 апреля без осадков, 28 апреля небольшой дождь (ночью местами). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, 27 апреля на поверхности почвы местами заморозки 0-2°; днем 27 апреля 14-19° тепла, 28 апреля 10-15°.

29- 30 апреля - небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-16°.