Порошенко просят назначить Тимошенко послом в Гондурасе

Соответствующая петиция размещена на сайте президента.

"В связи с большим управленческим опытом и необходимыми знаниями у Тимошенко Юлии Владимировны просим вас назначить ее послом в Гондурасе", - сказано в петиции.

Сбор подписей под петицией начался вчера, 15 сентября, их уже собрано более 7 тысяч. Для того чтобы петиция попала на стол к президенту, необходимо, чтобы она набрала 25 тысяч подписей.

Читайте такжеНа сайте президента появилась петиция с предложением уволить Саакашвили за провал реформ и саморекламу

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.

Отметим, что подобная процедура общения народа с президентом успешно работает в США. В Украине пока что самой популярной была петиция о свободном владении оружием.