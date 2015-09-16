В ОБСЕ озвучили количество членов мониторинговой миссии в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве.

«СММ сейчас насчитывает 860 членов, из них 533 наблюдатели, еще 69 – это другой персонал и 258 - это украинские коллеги», - отметил представитель миссии.

Читайте такжеХуг: обострение в Донбассе не означает провала "Минска-2"

Как сообщал УНИАН, количество наблюдателей ОБСЕ в Украине может быть увеличено вдвое.