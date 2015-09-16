В ОБСЕ озвучили количество членов мониторинговой миссии в Украине
16:06, 16 сентября 2015Общество
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине на сегодняшний день насчитывает 860 членов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве.
«СММ сейчас насчитывает 860 членов, из них 533 наблюдатели, еще 69 – это другой персонал и 258 - это украинские коллеги», - отметил представитель миссии.
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Как сообщал УНИАН, количество наблюдателей ОБСЕ в Украине может быть увеличено вдвое.
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