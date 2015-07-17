Количество наблюдателей ОБСЕ в Украине может быть увеличено вдвое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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“Сейчас в миссии ОБСЕ 504 наблюдателя, но я надеюсь, что в ближайшее время это количество увеличится до 600, а если будет возможность у наблюдателей миссии ОБСЕ попасть на территории, на которые они не могли попасть раньше, то мы можем их количество увеличить до тысячи”, - сказал Дачич.

Как сообщал УНИАН, в мониторинговой миссии ОБСЕ утверждают, что захват сепаратистами Дебальцево было прямым нарушением Минских договоренностей.