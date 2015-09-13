Парк закатившихся звезд

Легендарный боксер Рой Джонс получил российское гражданство, которое ему пообещал лично Путин во время их недавней встречи в Севастополе.

Российский паспорт понадобился 46-летнему американскому боксеру, чтобы облегчить для него условия поездок и пребывания в России, где Джонс намерен развивать боксерский бизнес и, возможно, выступать как рэпер. Вот уже два года он тесно контактирует с российским промоутером Владимиром Хрюновым, сегодня помогает тренировать российских боксеров Хабиба Аллахвердиева и братьев Федора и Дмитрия Чудиновых, иногда проводит в России свои бои.

Насколько Рой Джонс одобряет внешний и внутренний политический курс российской власти, неизвестно.

Да и вряд ли для него это важно. Совершенно очевидно, что в Россию его манят деловые перспективы и то уважение и восхищение, с которым его там принимают. Собственно, Рой Джонс без оговорок великий спортсмен, признанный в 1990-х годах боксером десятилетия, единственный боксер, который, начав карьеру в первом среднем весе, сумел стать чемпионом мира в супертяжелом весе, он уже давно вписал свое имя в историю мирового бокса золотыми буквами. Его спортивная репутация настолько высока, что даже не хочется острить насчет отбитых на ринге мозгов – как это, например, любят делать у нас критики Виталия Кличко.

Хотя здесь есть место для дискуссий. Напомню, что Кличко-старший за свою карьеру (47 боев, 45 побед) ни разу не был даже в нокдауне. А вот Джонс-младший (это его официальное имя) провел 70 боев (62 победы, 8 поражений) и четыре раза проигрывал нокаутами, причем трижды – чистыми, пропустив тяжелейшие удары в голову от Антонио Тарвера (май 2004), Глена Джонсона (сентябрь 2004) и Дэнни Грина (декабрь 2009). Впрочем, это дело индивидуальное, и мы не будем утверждать, что именно последствия этих пропущенных ударов спустя годы привели Роя Джонса к решению обзавестись российским паспортом. Тем более, что с американским гражданством он не расстался. Но в любом случае можно объективно говорить о том, что звездный час Роя Джонса давно остался позади, и сегодня он просто снимает пенки со своей былой славы.

Время покажет, повторит ли Джонс путь другого знаменитого «нового русского» Жерара Депардье, который тоже какое-то время был любимчиком Кремля, но затем предпочел мордовской глубинке уютную Бельгию и даже заговорил о желании получить гражданство Белоруссии. Что ж, бывает. Вон Эдвард Сноуден, разоблачитель тайн ЦРУ, получивший в России политическое убежище, взял и 5 сентября выступил с критикой политики правительства России по ограничению интернета и отношению к геям. Ненадежные люди все-таки, эти западные звезды, не нашей закалки.

Но есть еще у путинской России небольшой пул симпатизантов, куда входят, в частности, Стивен Сигал и Микки Рурк – тоже отставные знаменитости, в чьих лучах былой славы радостно греются понтовитые русские богатеи и правдивые русские медиа.

Россия не может похвастаться привлекательностью для мировых звезд, поэтому такие нечастые случаи симпатии, пусть и явно небескорыстной, ей приятны.

Это давний феномен, тоже своего рода скрепа. В советские времена у СССР, который в мире был по сути нерукопожатным, всегда имелось ограниченное количество зарубежных друзей. Это были глупые интеллектуалы, которым были противны их буржуазные государства, и которые видели в Советском Союзе и коммунизме альтернативу гадостям капитализма. А поскольку сами они в СССР не жили и действительного положения вещей себе даже представить не могли, то и были весьма неадекватны в этой своей советофилии. Зато в Союзе их очень любили, превозносили до небес и принимали с царской роскошью, когда они приезжали в гости. Реальную картину им не показывали, да оно им и не было нужно. Среди наиболее известных таких друзей можно назвать писателя Бернарда Шоу, физика Фредерика Жолио-Кюри, певца Поля Робсона, в более поздние времена – художника Херлуфа Бидструпа, певца Дина Рида и немногих других. Сегодня на смену глупым интеллектуалам пришли глупые (или наоборот – расчетливые) деятели спорта и шоу-бизнеса. С них спрос еще меньше.

Игорь Левенштейн