На премию имени Сахарова номинированы Савченко, Немцов и Сноуден (видео)

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Справка УНИАН. Премия Сахарова в 50 тысяч евро была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она ежегодно вручается лицам или группам людей, посвятивших свою жизнь защите человеческих прав и свободе слова.

В 2014 году премию Сахарова получил гинеколог из Конго Денис Муквеге, который специализируется на помощи изнасилованным женщинам.

Читайте такжеВо Львове презентовали книгу Надежды Савченко "Сильное имя Надежда"

Как сообщал УНИАН, украинскую летчицу Надежду Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Читайте такжеВ США Немцова посмертно наградили Премией свободы

Известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют русские войска.

Читайте такжеСноудену заочно вручили норвежскую премию за критику спецслужб

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 года он получил временное убежище в России.