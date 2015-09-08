На Луганщине продолжает работать контрабандистская переправа через Северский Донец - аэроразведка

Подразделение аэроразведки батальона "Север" опубликовало видео, на котором видно, что якобы закрытая переправа через реку Северский Донец на Луганщине продолжает функционировать. Через эту переправу регулярно осуществляются контрабандные перевозки товаров из Украины на неподконтрольные украинской власти территории так называемой "ЛНР", пишет vlada.io

По официальным данным переправа "Лобачево - Желтое" в Луганской области была демонтирована еще в конце мая по приказу председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Однако на видео видно, как движется паром через реку и несколько автомобилей, которые ждут своей очереди переправки груза.

Бойцы батальона предполагают, что убийство волонтера Андрея Галущенка ("Эндрю") состоялось именно через эту переправу.

Еще в июле появилась информация о том, что такой контрабандистский маршрут продолжает действовать. По словам местных жителей, контрабандисты вместо парома используют простые лодки. Также по словам очевидцев, в районе переправе между бойцами ВСУ и сепаратистами сложились достаточно дружеские отношения.

Ранее УНИАН сообщал, что 2 сентября в Луганской области при выполнении боевого задания погиб старший лейтенант налоговой милиции Дмитрий Жарук, сотрудник Главного управления ДФС в Херсонской области и волонтер Андрей Галущенко. Они были в составе мобильной группы по борьбе с контрабандой, которая попала в засаду. Группа патрулировавшая так называемую "зеленку".