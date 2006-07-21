Черновецкий: ”Хлеб нельзя, чтобы ели свиньи”

В Киеве цены на хлеб будут повышены, но останутся самими низкими в Украине, заявил журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Хлеб нельзя, чтобы ели свиньи. Это нехорошо. Я считаю, что это большой грех… Другой вопрос, что мы проводим мониторинг, и хлеб в Киеве будет дешевле, чем в других областях. Я буду иметь каждую неделю об этом сводку. Но кормить животных таким ценным продуктом, поскольку цена на него была соответствующая, я не дам».

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не уточнил, когда и насколько планируется повышение цен на хлеб в столице.