Черновецкий: ”Хлеб нельзя, чтобы ели свиньи”
15:13, 21 июля 2006Общество
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Цены на хлеб в Киеве будут повышены
В Киеве цены на хлеб будут повышены, но останутся самими низкими в Украине, заявил журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Хлеб нельзя, чтобы ели свиньи. Это нехорошо. Я считаю, что это большой грех… Другой вопрос, что мы проводим мониторинг, и хлеб в Киеве будет дешевле, чем в других областях. Я буду иметь каждую неделю об этом сводку. Но кормить животных таким ценным продуктом, поскольку цена на него была соответствующая, я не дам».
При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не уточнил, когда и насколько планируется повышение цен на хлеб в столице.
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