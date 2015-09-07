На полигоне в Ивано-Франковске обрушился балкон: один солдат погиб, четверо ранены

Как сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины, 6 сентября около 20.30 на территории учебно-тренировочного центра НГУ «Лисец» обрушилась лестничная клетка резервного входа в помещение столовой. От полученных травм 35-летний военнослужащий скончался на месте происшествия. Четверо военнослужащих с травмами разной тяжести были доставлены в больницу.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение к военной службе).

Досудебное расследование проводит военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона Западного региона Украины.