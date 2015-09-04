В ОБСЕ рассказали, на каком языке ведется обучение детей в школах на оккупированной "ЛНР" территории

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

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"Директор начальной и средней школы в подконтрольном "ЛНР" Желтом сказал наблюдателям, что в общей сложности 85 детей были зачислены в школу по сравнению со 130 в 2014 году. "Министерство образования" "ЛНР" доставило учебники для учащихся классов 1, 2, 10 и 11. Он сказал, что, по решению школьного совета в 2015 году, все предметы в настоящее время преподаются на русском, и уроки украинского были сокращены с пяти до четырех часов в неделю", - говорится в тексте отчета.

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В свою очередь директор школы в Металлисте сказал, что школьный совет принял новую учебную программу в этом году, и теперь все предметы преподаются на русском языке. В школе этого поселка к началу занятий приступили 120 учеников, хотя в 2014 году их было 220.