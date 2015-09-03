Прокуратура открыла дело по факту лесного пожара под Киевом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«По факту пожара, произошедшего на территории Белодубравного лесничества Дарницкого лесопаркового хозяйства под Киевом, начато уголовное производство по ч.1 ст.245 УК Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов огнем или иным общеопасным способом)», - говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве, начатом по этому факту, выполняются первоочередные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств пожара, подчеркнули в ГПУ.

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Досудебное расследование проводит следственный отдел Деснянского райуправления милиции.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Деснянского района столицы.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье Броварского района Киевской области возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.