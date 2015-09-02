Евросоюз подарил Луцку 38 милицейских автомобилей
Встреча представителей волынской власти с польской делегацией состоялась под стенами Луцкого замка.
В составе делегации в Луцк приехали заместитель министра внутренних дел Украины Тигран Авакян, заместитель министра внутренних дел Польши Гжегож Карпински, представители волынской власти и Люблинского воеводства, сообщает Волынская правда.
Представители Польши отметили, что от безопасности на границе Украины зависит и безопасность Европейских стран. Поэтому им очень приятно передавать автомобили для украинской милиции.
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Автопарк волынской милиции пополнился 38 внедорожниками, полностью оборудованными спецтехникой. Отныне машины будут направляться на патрулирование, охранные мероприятия, преследования.
Волынская милиция, со своей стороны, заверила польских коллег в обеспечении безопасности волынян и качественной охране границы.