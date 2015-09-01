Советник Авакова: За столкновения под Радой задержаны 18 человек, двое из них – бойцы батальона "Сич"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"В настоящее время, в рамках ст.208 УПК Украины задержаны 18 человек. Из них двое бойцов батальона МВД "Сич", один из которых подозреваемый в применении боевой гранаты РГО против правоохранителей. Оба недавно написали рапорты на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении.

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По его данным, информация о причастности 13 человек, которые были доставлены в Голосеевский и Печерский райотделы милиции, не подтвердилась, и их отпустили. Следственно-оперативные группы продолжают активно работать и выяснять все детали и обстоятельства вчерашнего "антигосударственного преступления под ВР. Анализируются и собираются все необходимые материалы".

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под Радой начались столкновения. Митингующие, которые считают действия власти легитимизацией сепаратистов на Донбассе, пытались прорваться в Раду, вступая в противостояние с правоохранителями.

Один из активистов бросил гранату в правоохранителей. Он был задержан и оказался бойцом добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич".

В результате столкновений под стенами Верховной Рады в больницах находится 131 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии.