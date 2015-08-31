Шокин уволил заместителя прокурора Харьковской области за грубое нарушение прокурорской этики

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что Кващук уволен за «совершение проступка, который порочит работника прокуратуры».

«По результатам служебной проверки, проведенной по факту публикации в сети Интернет видеозаписи конфликта, который имел место 8 августа в клубе «Panorama Lounge» в Харькове, установлено, что заместитель прокурора Харьковской области Олег Кващук, грубо нарушая правила прокурорской этики и общепринятые нормы морали и поведения, во время личного конфликта с посетителями заведения спровоцировал его обострение и причинил телесные повреждения гражданину. Своим позорным поступком он скомпрометировал звание работника прокуратуры», - подчеркнули в ГПУ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура займется расследованием драки в ночном клубе, которая состоялась с участием заместителя прокурора Харьковской области Олега Кващука. Сакварелидзе заверил, что в случае подтверждения участия конкретного должностного лица прокуратуры в указанном видео будут приняты соответствующие меры.